В кинотеатрах Новосибирска покажут премьеры голливудских фильмов, несмотря на санкции

Posted 22 июля 2022, 09:23
Published 22 июля 2022, 09:23
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Однако новосибирские кинотеатры нашли способ обойти данный запрет. Теперь санкционные фильмы начнут показывать на экранах и даже в высоком качестве.
«Наши арендаторы нашли вот такой выход: через третьи руки нашли качественный контент и сейчас его транслируют. Это не копии с торрентов, а вполне качественные фильмы»,
рассказали представители «Кино Сити» НГС.
Кроме того, по всей России такие показы идут уже в 130 кинотеатрах. В ближайшее время в Новосибирске покажут премьерные фильмы «Топ Ган: Мэверик», «Тор: Любовь и гром» и другие.