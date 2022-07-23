Четыре машины сошлись в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Поздно вечером в пятницу, 22 июля, на Бердском шоссе в районе дома 7а по улице Звездной произошло крупное ДТП, в котором пострадали автомобили Mercedes-Benz, Lexus RX 350, Toyota Corolla Spacio и KIA Sportage. Водитель Toyota получил различные травмы и был госпитализирован.