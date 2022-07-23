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Posted 23 июля 2022, 02:32

Published 23 июля 2022, 02:32

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Четыре машины сошлись в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Четыре машины сошлись в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

23 июля 2022, 02:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пьяный водитель Mercedes спровоцировал крупную аварию, в которой пострадали четыре автомобиля, одного водителя увезли в больницу

Поздно вечером в пятницу, 22 июля, на Бердском шоссе в районе дома 7а по улице Звездной произошло крупное ДТП, в котором пострадали автомобили Mercedes-Benz, Lexus RX 350, Toyota Corolla Spacio и KIA Sportage. Водитель Toyota получил различные травмы и был госпитализирован.

Аварию спровоцировал водитель Mercedes-Benz, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

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