Четыре машины сошлись в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Posted 23 июля 2022, 02:32
Published 23 июля 2022, 02:32
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Поздно вечером в пятницу, 22 июля, на Бердском шоссе в районе дома 7а по улице Звездной произошло крупное ДТП, в котором пострадали автомобили Mercedes-Benz, Lexus RX 350, Toyota Corolla Spacio и KIA Sportage. Водитель Toyota получил различные травмы и был госпитализирован.
Аварию спровоцировал водитель Mercedes-Benz, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщили в ГИБДД Новосибирска.