Расписание электричек до станции Мочище в день авиашоу-2022 в Новосибирске

Posted 23 июля 2022, 04:40
Published 23 июля 2022, 04:40
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Зрители смогут добраться до аэродрома Мочище, где 31 июля пройдет крупное аэрошоу, с помощью электричек. Как сообщили в компании "Экспресс-пригород", в этот день будет курсировать 26 поездов.
Жители левобережной части Новосибирска для поездки на аэродром смогут воспользоваться дополнительными поездами, которые отходят от станции Пригородный простор в 8:53 и 9:50. Обратные рейсы запланированы в 14:00 и 15:05.
Для жителей Бердска, Советского и Первомайского районов Новосибирска так же запустят два дополнительных поезда, которые будут следовать через станцию "Новосибирск-Главный" до места проведения шоу.
Из Бердска состав отправляется в 8:58, со станции Восточная – в 8:26.
Полное расписание электропоездов, на которых можно будет добраться на станции Мочище 31 июля: