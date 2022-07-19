atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2022, 09:01

Published 19 июля 2022, 09:01

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Дороги перекроют из-за авиашоу в Мочище под Новосибирском 31 июля

Дороги перекроют из-за авиашоу в Мочище под Новосибирском 31 июля

19 июля 2022, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Движение транспорта ограничат в день проведения авиашоу на аэродроме Мочище под Новосибирском 31 июля. Об этом сообщили в ТУАД.

В частности, дороги перекроют на станции Мочище, а также на участке дороги в сторону Сокура и на 23 км трассы возле села Локти. Ограничения продляться с 06:00 до 16:00.

Как пояснили в дорожном управлении, проехать к станции Мочище смогут только местные жители. А по остальным маршрутам подготовят объезд по Северному обходу. Смотрите карту перекрытий ниже:

Напомним, авиационный фестиваль состоится 31 июля в Новосибирской области. Ознакомиться с полной программой шоу можно по ссылке.

Материалы по теме
Когда пройдет авиашоу-2022 на аэродроме Мочище под НовосибирскомАвиашоу в Мочище под Новосибирском: какого числа пройдет, полная программа фестиваляАвиашоу-2022 в Мочище под Новосибирском: полная программа фестиваляСтали известны участники авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Авиашоу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика