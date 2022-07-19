Дороги перекроют из-за авиашоу в Мочище под Новосибирском 31 июля

Posted 19 июля 2022, 09:01
Published 19 июля 2022, 09:01
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
В частности, дороги перекроют на станции Мочище, а также на участке дороги в сторону Сокура и на 23 км трассы возле села Локти. Ограничения продляться с 06:00 до 16:00.
Как пояснили в дорожном управлении, проехать к станции Мочище смогут только местные жители. А по остальным маршрутам подготовят объезд по Северному обходу. Смотрите карту перекрытий ниже:
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