День работника торговли 2022 – когда отмечается в России

Posted 24 июля 2022, 00:00
Published 24 июля 2022, 00:00
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
В эту праздничную дату важно почтить труд работников в сфере торговли.
День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечали со времен СССР. Праздник переносили на разные даты, но в 2013 году вышел Указ о разделении праздника на два.
Теперь День работников торговли отмечается в июле, а день работников ЖКХ и бытового обслуживания населения празднуется в третье воскресенье марта.
День торговли считают своим профессиональным праздником люди многих профессий. Например, сотрудники магазинов, супермаркетов, торговых складов и других организаций, задействованных в торговой сфере.
Это не только продавцы, но и люди, которые связаны с изучением рынка и спроса, с обеспечением запасов и логистики, складированием и перемещением товаром.
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Дорогие коллеги, работники торговли! Пусть каждый день ваш будет успешным, пусть покупатели будут отзывчивыми и благодарными. Желаю, чтобы ваш достаток стремился ввысь, не зная кризисов и карантинов. Пусть никакие недостачи не портят вам настроение, а деньги в кассе всегда идут с расчетами. Ваш труд так или иначе связан с капризами клиентов - так пусть же все покупатели будут покладистыми и верными вам.
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Коллеги, прибыли чудесной,
Работы яркой, интересной
И покупателей приятных,
Продаж обильных и зарплаты,
Чтоб настроенье было бодрым.
Вас поздравляю с Днем торговли!
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Поздравляя Вас с днем работников торговли, хочется пожелать только понятливых и доброжелательных покупателей, верных расчетов, полного отсутствия недостач и хорошей заработной платы. Пусть Ваш ассортимент всегда сможет удовлетворить самые смелые запросы клиентов, а доходы Ваши растут в геометрической прогрессии.
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Желаю прибыли чудесной,
Работы яркой, интересной,
Чтоб настроенье поднимали,
Все, кто товары покупают,
Чтоб были силы и здоровье.
С профессиональным Днем торговли!
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Торговля - это не работа, это искусство! Пусть же у тебя все получается блестяще, изящно, красиво, легко! Пусть никогда не иссякнет поток покупателей, и ни один из них не уйдет без покупки и благодарности замечательному продавцу!