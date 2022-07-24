День работника торговли 2022 – когда отмечается в России

Дорогие коллеги, работники торговли! Пусть каждый день ваш будет успешным, пусть покупатели будут отзывчивыми и благодарными. Желаю, чтобы ваш достаток стремился ввысь, не зная кризисов и карантинов. Пусть никакие недостачи не портят вам настроение, а деньги в кассе всегда идут с расчетами. Ваш труд так или иначе связан с капризами клиентов - так пусть же все покупатели будут покладистыми и верными вам.