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Posted 24 июля 2022, 00:00

Published 24 июля 2022, 00:00

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

День работника торговли 2022 – когда отмечается в России

День работника торговли 2022 – когда отмечается в России

24 июля 2022, 00:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
День работников торговли отмечается каждый год в четвертую субботу июля. В 2022 году праздник будет 23 числа. Кого принято поздравлять в этот день – в материале Atas.info.

В эту праздничную дату важно почтить труд работников в сфере торговли.

История праздника Работников торговли

День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечали со времен СССР. Праздник переносили на разные даты, но в 2013 году вышел Указ о разделении праздника на два.

Теперь День работников торговли отмечается в июле, а день работников ЖКХ и бытового обслуживания населения празднуется в третье воскресенье марта.

Кто отмечает День торговли?

День торговли считают своим профессиональным праздником люди многих профессий. Например, сотрудники магазинов, супермаркетов, торговых складов и других организаций, задействованных в торговой сфере.

Это не только продавцы, но и люди, которые связаны с изучением рынка и спроса, с обеспечением запасов и логистики, складированием и перемещением товаром.

Новые поздравления с Днем работника торговли 2022

***

Дорогие коллеги, работники торговли! Пусть каждый день ваш будет успешным, пусть покупатели будут отзывчивыми и благодарными. Желаю, чтобы ваш достаток стремился ввысь, не зная кризисов и карантинов. Пусть никакие недостачи не портят вам настроение, а деньги в кассе всегда идут с расчетами. Ваш труд так или иначе связан с капризами клиентов - так пусть же все покупатели будут покладистыми и верными вам.

***

Коллеги, прибыли чудесной,

Работы яркой, интересной

И покупателей приятных,

Продаж обильных и зарплаты,

Чтоб настроенье было бодрым.

Вас поздравляю с Днем торговли!

***

Поздравляя Вас с днем работников торговли, хочется пожелать только понятливых и доброжелательных покупателей, верных расчетов, полного отсутствия недостач и хорошей заработной платы. Пусть Ваш ассортимент всегда сможет удовлетворить самые смелые запросы клиентов, а доходы Ваши растут в геометрической прогрессии.

***

Желаю прибыли чудесной,

Работы яркой, интересной,

Чтоб настроенье поднимали,

Все, кто товары покупают,

Чтоб были силы и здоровье.

С профессиональным Днем торговли!

***

Торговля - это не работа, это искусство! Пусть же у тебя все получается блестяще, изящно, красиво, легко! Пусть никогда не иссякнет поток покупателей, и ни один из них не уйдет без покупки и благодарности замечательному продавцу!

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