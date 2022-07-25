Новосибирские полицейские задержали главаря преступной банды из Питера

Posted 25 июля 2022, 11:52
Published 25 июля 2022, 11:52
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Правоохранители из Ленинградской и Новосибирской областей задержали в культурной столице 33-летнего главаря банды, который с начала 2022 года занимался организацией преступлений в столице Сибири. Мужчина также следил за «общаком».
Бандита накрыли в съемной квартире. И там же нашли улики - смартфоны, документы, банковские карты. Ему может грозить срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.