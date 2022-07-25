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Posted 25 июля 2022, 11:52

Published 25 июля 2022, 11:52

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Новосибирские полицейские задержали главаря преступной банды из Питера

Новосибирские полицейские задержали главаря преступной банды из Питера

25 июля 2022, 11:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Силовики из Новосибирска поймали в Санкт–Петербурге самого закоренелого преступника, который «смотрел» за сибирскими бандами. Он занял высшее положения в преступной иерархии, сообщает ГУ МВД региона.

Правоохранители из Ленинградской и Новосибирской областей задержали в культурной столице 33-летнего главаря банды, который с начала 2022 года занимался организацией преступлений в столице Сибири. Мужчина также следил за «общаком».

Бандита накрыли в съемной квартире. И там же нашли улики - смартфоны, документы, банковские карты. Ему может грозить срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.

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#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Преступление#Преступник
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