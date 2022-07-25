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Posted 25 июля 2022, 03:40

Published 25 июля 2022, 03:40

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Ураган снес крыши 6 зданий в городе Карасуке Новосибирской области

Ураган снес крыши 6 зданий в городе Карасуке Новосибирской области

25 июля 2022, 03:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сильнейший ветер оставил без крыши над головой жителей 3 жилых домов в Карасуке Новосибирской области. О последствиях урагана рассказал глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов на оперативном заседании в правительстве 25 июля.

Напомним, природная стихия бушевала в городе Карасуке 21 июля. Мощные порывы ветра сносили деревья, заборы и даже крыши зданий.

«Были повреждены кровли 6 объектов, в том числе 3 жилых домов. Работы по оценке и восстановлению организованы», - сказал Орлов.

Также он добавил, что шквал нарушил работу ЛЭП. Без электричества остались 12 населенных пунктов. В общей сложности там проживают около 1,8 тысяч человек.

«Обесточенными оказались свыше 1000 домов, из которых 16 социально значимых объектов (школы, детсады и т.д). Электроснабжение уже восстановили», - заключил Виктор Орлов.

Отмечается, что среди людей пострадавших от бури нет.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган
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