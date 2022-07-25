Ураган снес крыши 6 зданий в городе Карасуке Новосибирской области

Posted 25 июля 2022, 03:40
Published 25 июля 2022, 03:40
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Напомним, природная стихия бушевала в городе Карасуке 21 июля. Мощные порывы ветра сносили деревья, заборы и даже крыши зданий.
«Были повреждены кровли 6 объектов, в том числе 3 жилых домов. Работы по оценке и восстановлению организованы», - сказал Орлов.
Также он добавил, что шквал нарушил работу ЛЭП. Без электричества остались 12 населенных пунктов. В общей сложности там проживают около 1,8 тысяч человек.
«Обесточенными оказались свыше 1000 домов, из которых 16 социально значимых объектов (школы, детсады и т.д). Электроснабжение уже восстановили», - заключил Виктор Орлов.
Отмечается, что среди людей пострадавших от бури нет.