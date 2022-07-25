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Posted 25 июля 2022, 02:02

Published 25 июля 2022, 02:02

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Заросший соснами участок продают под Новосибирском за 45 млн рублей

Заросший соснами участок продают под Новосибирском за 45 млн рублей

25 июля 2022, 02:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пригороде Новосибирска выставили на продажу участок земли в коттеджном поселке Европейский. Продавцом является компания Nazarov&Partners.

Судя по объявлению, на участке нет никаких построек, лишь заросшие соснами 45,11 соток земли. За зеленую территорию владелец просит 45 млн рублей.

На сайте Nazarov&Partners написано, что место для застройки уже снабжено электричеством, газом, водой и канализацией.

Напомним, роскошный коттедж на окраине Новосибирска продают за 65 млн рублей. Сам особняк двухэтажный. В цокольном этаже есть личный кабинет для работы, прачечная, помещение под спортзал и непосредственно гараж для автомобиля. На первом этаже располагаются кухня, гостиная и гардероб, а на втором – спальня и детская. На мансарде есть место под еще одну комнату и бильярдный зал.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Продажа
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