Заросший соснами участок продают под Новосибирском за 45 млн рублей

Напомним, роскошный коттедж на окраине Новосибирска продают за 65 млн рублей. Сам особняк двухэтажный. В цокольном этаже есть личный кабинет для работы, прачечная, помещение под спортзал и непосредственно гараж для автомобиля. На первом этаже располагаются кухня, гостиная и гардероб, а на втором – спальня и детская. На мансарде есть место под еще одну комнату и бильярдный зал.