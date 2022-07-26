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Posted 26 июля 2022, 09:07

Published 26 июля 2022, 09:07

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Бомж забрался в квартиру женщины в Новосибирске и пропил краденое

Бомж забрался в квартиру женщины в Новосибирске и пропил краденое

26 июля 2022, 09:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На улице Дуси Ковальчук в Новосибирске человек без определенного места жительства проник в квартиру дома через окно и стащил деньги и технику. Информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, злоумышленником стал 33-летний новосибирец. Он забрался в пустую квартиру через окно и украл оттуда ноутбук и деньги. Ущерб составил 33 тысячи рублей. Хозяйка заметила пропажу тогда, когда вернулась домой. Сибирячка сразу же заявила в полицию.

Подозреваемого вычислили быстро. Оказалось, что он уже был судим за кражу и оборот наркотиков. Украденный ноутбук он продал, а деньги потратил. Теперь вора обвиняют в краже. Он находится в СИЗО.

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#Криминал#Новосибирск
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