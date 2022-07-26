Бомж забрался в квартиру женщины в Новосибирске и пропил краденое

Posted 26 июля 2022, 09:07
Published 26 июля 2022, 09:07
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным ведомства, злоумышленником стал 33-летний новосибирец. Он забрался в пустую квартиру через окно и украл оттуда ноутбук и деньги. Ущерб составил 33 тысячи рублей. Хозяйка заметила пропажу тогда, когда вернулась домой. Сибирячка сразу же заявила в полицию.
Подозреваемого вычислили быстро. Оказалось, что он уже был судим за кражу и оборот наркотиков. Украденный ноутбук он продал, а деньги потратил. Теперь вора обвиняют в краже. Он находится в СИЗО.