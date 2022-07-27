Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022 года – последние новости

По баллам есть ограничения – каждый пенсионер может заработать не более 3-х. Один такой коэффициент в 2022 году равен 118 рублям. Его умножают на сумму накопленных. То есть, если у человека в копилке 3 балла, то он получит сверху в пенсию около 350 рублей. Это совсем незначительная прибавка.