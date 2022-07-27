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Posted 27 июля 2022, 05:24

Published 27 июля 2022, 05:24

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

"Плевать я хотел": реакция губернаторов РФ на санкции со стороны Великобритании

"Плевать я хотел": реакция губернаторов РФ на санкции со стороны Великобритании

27 июля 2022, 05:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
29 российских губернаторов, в том числе главы трех сибирских регионов, попали в расширенный секционный список Великобритании. Руководители субъектов федерации эту новость восприняли шутками и сарказмом

"Плевать я хотел на эти санкции", - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов, добавив, что рад введению ограничительных мер. "Ну наконец-то", - заявил глава Тюменской области Адександр Моор в ответ на новость о включении в санкционный список. "Дождался!", - вторит коллеге руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев воспринял новость "с усмешкой". По его словам, персональные санкции – свидетельство того, что он ведет работу в правильном направлении. "Служу России!", - добавил Гусев.

Глава Новосибирской области прокомментировал попадание под санкции Великобритании
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Курский губернатор Роман Старовойт под западными санкциями находится с 2014 года, с начала строительства Крымского моста. "За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России", - цитирует главу области его пресс-служба.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов считает, что причиной, по которой Великобритания ввела санкции в его отношении – активное участие губернатора и его команды в восстановлении Донбасса. "Помогали и будем помогать" – заключил Артамонов.

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