"Плевать я хотел": реакция губернаторов РФ на санкции со стороны Великобритании

Posted 27 июля 2022, 05:24
Published 27 июля 2022, 05:24
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
"Плевать я хотел на эти санкции", - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов, добавив, что рад введению ограничительных мер. "Ну наконец-то", - заявил глава Тюменской области Адександр Моор в ответ на новость о включении в санкционный список. "Дождался!", - вторит коллеге руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев воспринял новость "с усмешкой". По его словам, персональные санкции – свидетельство того, что он ведет работу в правильном направлении. "Служу России!", - добавил Гусев.
Курский губернатор Роман Старовойт под западными санкциями находится с 2014 года, с начала строительства Крымского моста. "За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России", - цитирует главу области его пресс-служба.
Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов считает, что причиной, по которой Великобритания ввела санкции в его отношении – активное участие губернатора и его команды в восстановлении Донбасса. "Помогали и будем помогать" – заключил Артамонов.