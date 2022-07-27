"Плевать я хотел": реакция губернаторов РФ на санкции со стороны Великобритании

Курский губернатор Роман Старовойт под западными санкциями находится с 2014 года, с начала строительства Крымского моста. "За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России", - цитирует главу области его пресс-служба.