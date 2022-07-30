Предварительно, в день авиашоу под Новосибирском ожидается +24 градуса. О дождях пока не сообщалось, но их исключать нельзя из-за недавних перепадов температур. Напомним, фестиваль пройдет под открытым небом так, что спрятаться от ливней практически не удастся. Организаторы советуют гостям праздника взять с собой зонты.