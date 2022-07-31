Новосибирцы 31 июля 2022 года массово поедут на авиашоу «БУДЕМ ЖИТЬ!» в Мочище. Некоторые планируют добираться до праздничной площадки на личном автомобиле, другие пересядут на общественный транспорт. Но всех объединяет один вопрос–как проехать. Показываем карту парковки, проезда и расписание общественного транспорта.

Сюжет Авиашоу Новосибирск 2022 Мочище