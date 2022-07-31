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Авиашоу 2022 в Мочище: уточненная программа и карта проезда

30 июля 22:00
Фото: сайт аэродрома Мочище
Новосибирцы 31 июля 2022 года массово поедут на авиашоу «БУДЕМ ЖИТЬ!» в Мочище. Некоторые планируют добираться до праздничной площадки на личном автомобиле, другие пересядут на общественный транспорт. Но всех объединяет один вопрос–как проехать. Показываем карту парковки, проезда и расписание общественного транспорта.

Платный развоз до аэродрома от частных перевозчиков:

Гостей авиационного фестиваля 31 июля с 7:00 утра начнут развозить до аэродрома «Мочище» частные перевозчики. Отъезд от улицы Гоголя, 3 и Ильича, 10. Также всех довезут обратно до областного центра после шоу. Стоимость билета - 650-750 рублей.

Расписание городских автобусов:

Сибиряков будут развозить до Мочище автобусы №189, 189л и 130. Отправление от «Учительской» с 7:50 утра. Маршруты начнут курсировать примерно каждые 10 минут. На них можно будет уехать обратно – последний рейс в 15:55. Билет стоит – 41 рубль.

Фото: министерство транспорта НСО

Как будут ходить до аэродрома «Мочище» электропоезда:

Зрители авиашоу смогут доехать до Мочище на электричках. К тому же, для праздника 26 дополнительно запустят. Можно уехать и туда, и обратно – интервал каждые 30 минут. Стоимость проезда составляет 40 рублей.

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Фото: министерство транспорта НСО
Фото: министерство транспорта НСО

Где запарковать автомобиль на аэродроме:

Для гостей, которые прибудут на фестиваль на автомобили развернут платные и бесплатные парковки. Всего организуют парковочных мест примерно на 9 000 машин, платными будут 3 000 мест. Стоимость – 100 рублей.

Фото: сайт аэродрома Мочище
Фото: сайт аэродрома Мочище

Стоит отметить, на некоторых участках дорог 31 июля ограничат движение транспорта с 6:00 до 16:00. Речь о «23 км а/д «Н-2141» – Локти (в гр. района)», км 20+510 – км 27+530 автомобильной дороги «Новосибирск – Сокур», от Пашинского переезда до станции Мочище (проезд только местным жителям).

Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022:

09.00 — начало авиационного праздника, сбор гостей и зрителей.

09.00 — 10.30 – выступление авиамоделистов, полёты мотодельтапланов и мотопарапланов. Также в показательных выступлениях заявлен пролет воздушных шаров.

10.30 — 10.45 – торжественное открытие авиационного фестиваля «Будем жить!».

10.45 — 14.30 – показательные выступления авиационной техники и пилотажных групп, в том числе старейшей в России пилотажной группы «Русь» на истребителях L-29 «Альбатрос».

10.45 — 14.30 – на главной сцене состоится праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов.

14.30 — 15.00 – розыгрыши призов от организаторов и партнёров фестиваля авиации.

15.00 — закрытие фестиваля.

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