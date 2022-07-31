В аэропорту Новосибирска заметили редкий самолет МС-21

Отмечается, что лайнер МС-21 считается редкостью так, как ещё не началось его серийное производство. Оно только планируется в этом году.
«Видимо испытательный перелет... Либо в Москву, наверное, дальше полетит, в ЦАГИ на испытания», - предположили в комментариях под постом в «АСТ-54» сибиряки.
Разработкой этих самолетов занимаются «Иркут» и ОКБ Яковлева. Лайнер совершил первый полет не так давно, в 2017 году.
Напомним, сегодня, 31 июля, под Новосибирском проходит авиашоу. Участие в нём принимают знаменитые пилотажные группы «Русь», «Барсы» и «Стрижи».