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11-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя «Тайотами» в Новосибирске

1 августа 02:53
Фото: ГИБДД
В воскресенье, 31 июля в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал школьник. Информацию подтвердили Atas.info в ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась вечером на улице Жуковского у дома №59. За рулем сидел молодой водитель 20-ти лет.

«В 20:00 на территории Заельцовского района водитель мужчина 2002 года рождения на автомобиле «Тойота Камри» двигался по улице Жуковского со стороны улицы Красногорская, с левым поворотом на улицу Ереванская. Не убедившись в безопасности манёвра у дома на улице Жуковского, 59 совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц»,

передают в ГИБДД.

В последнем автомобиле сидел пассажир 2011 года рождения. Мальчика доставили в больницу. Характер полученных травм не уточняется.

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