Оставшийся без ноги после ДТП новосибирец обратился к главе СК Бастрыкину

«26 июля прошлого года произошло ДТП, меня сбила машина на пешеходной дороге. В результате аварии я потерял ногу. И мы вместе с юристом, Яровым Павлом Борисовичем, добиваемся того, чтобы возбудили уголовное дело, которое до сих пор не возбуждено. По какой причине, нам не известно, следователь нас не информирует,