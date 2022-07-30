atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Оставшийся без ноги после ДТП новосибирец обратился к главе СК Бастрыкину

30 июля 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Роман Калугин лишился ноги после жестокого ДТП в 2021 году в Новосибирске. Однако уголовное дело не возбуждено до сих пор. Пострадавший был вынужден обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

«26 июля прошлого года произошло ДТП, меня сбила машина на пешеходной дороге. В результате аварии я потерял ногу. И мы вместе с юристом, Яровым Павлом Борисовичем, добиваемся того, чтобы возбудили уголовное дело, которое до сих пор не возбуждено. По какой причине, нам не известно, следователь нас не информирует,

написал в своем обращении к председателю СК Роман Калугин, слова цитирует «Прецедент».

После своего обращения к главе Следкома РФ мужчина надеется, что добьется наказания виновнику ДТП, из-за которого тот лишился ноги. Более подробно узнать историю Романа можно в материале Atas.info.

Следствие не возбудило дело после ДТП в Новосибирске, где велосипедист лишился ноги
Узнать подробнее

Материалы по теме
22-летний парень погиб в жёстком ДТП под Новосибирском – его машина опрокинулась Стали известны подробности ДТП с курьером «Сбермаркета» в НовосибирскеРебенок на самокате спровоцировал ДТП в Ленинском районе Новосибирска
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52