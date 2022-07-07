atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2022, 03:46

Published 7 июля 2022, 03:46

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Следствие не возбудило дело после ДТП в Новосибирске, где велосипедист лишился ноги

Следствие не возбудило дело после ДТП в Новосибирске, где велосипедист лишился ноги

7 июля 2022, 03:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следствие отказало в возбуждении уголовного дела после ДТП в Новосибирске, где пострадавший лишился ноги. Водитель, из-за которого случилась авария, сослался на сердечный приступ.

Трагичная авария произошла на улице Кузбасской в Октябрьском районе Новосибирска. Роман Калугин ехал 26 июня 2021 года на велосипеде по улице Кирова. В один момент у него порвалась цепь на велике и он остановился найти ближайший велосервис.

Внезапно в молодого человека на скорости врезается автомобиль «Тайота Функарго». Удар откинул велосипедиста, а сам водитель врезался в столб. После столкновения у Романа была раздроблена кость и ему потребовалась ампутация одной ноги. Жизнь новосибирца кардинально изменилась.

7 июня 2022 года следователь отказал пострадавшему в возбуждении уголовного дела из-за ДТП, в которой он лишился ноги. Правоохранитель не увидел в действиях водителя состава преступления. Далее постановление отменили из-за незаконности и вновь направили на проверки, сообщает «Прецедент».

В эти же дни Роман написал заявление в прокуратуру с жалобой на следователя. После назначили судебно-медицинскую экспертизу в отношении водителя. Автомобилист ссылался на то, что у него был сердечный приступ в момент ДТП.

Кроме того, по словам пострадавшего, виновник даже не извинился перед ним. Выяснилось, что машина, на которой был совершен наезд, не принадлежит водителю. Имел ли мужчина основания садиться за руль, покажет проверка.

Материалы по теме
Новосибирцы обсуждают в соцсети ДТП с участием начальника ГИБДДПоявились подробности ДТП с участием сотрудника МВД в Новосибирской областиПожилая пара пострадала в ДТП с грузовиком под Новосибирском
#Криминал#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Велосипед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика