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Ученица автошколы пострадала в ДТП с автобусом в Новосибирске

1 августа 08:19
Фото: АСТ-54
В понедельник, 1 августа в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала ученица автошколы. Информацию подтвердили Atas.info в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, все произошло утром на улице Объединения. Автобус врезался в учебный автомобиль. В нем сидела 32-летняя ученица, которая была на уроке вождения от «Автошколы автостатус». Рядом сидел инструктор.

«За рулём автобуса НЕФАЗ 5299-1032 находился 51-летний мужчина, который ехал в сторону улицы Учительской. Однако он врезался в учебный автомобиль у здания №2 на улице Столетова»,

передают в ГИБДД.

В результате столкновения девушка пострадала. Она получила различные травмы и была доставлена в больницу. На месте разбирался экипаж ДПС. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее 11-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя «Тайотами» в Новосибирске. Его доставили в больницу. Характер полученных травм не уточняется.

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