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Все пять заведений «Суши Wok» закрылись в Новосибирске в 2022 году

1 августа 05:19
Фото: pixabay.com
В Новосибирске закрылись все заведения федеральной сети японской и паназиатской кухни «Суши Wok». Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС – он убрал все точки ресторана.

Заведения находились на улицах Авиастроителей, Блюхера, Гоголя, Дуси Ковальчук и Орджоникидзе. Как пишет "Континент Сибирь", сейчас вместо кафе на Орджоникидзе работает шоу-рум мужской одежды, а на улице Гоголя аптека.

Ранее на «Авито» продавали точки «Суши Wok» от 800 до 1,3 млн рублей. Отметим, что всего в мире работают 775 заведений японской и паназиатской кухни.

Напомним, питерская сеть «Пельмения» ушла с новосибирского рынка. Заведение пользовалось большой популярностью, так как позиционировала себя как семейное. Кроме того, закрылись и другие пельменные – «Дюжина» и «Пельмэн» (работает только одно кафе).

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