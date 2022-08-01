Все пять заведений «Суши Wok» закрылись в Новосибирске в 2022 году

Напомним, питерская сеть «Пельмения» ушла с новосибирского рынка. Заведение пользовалось большой популярностью, так как позиционировала себя как семейное. Кроме того, закрылись и другие пельменные – «Дюжина» и «Пельмэн» (работает только одно кафе).