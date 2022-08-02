Новосибирцы жалуются на незаасфальтированные колодцы после ремонта Ипподромской

"Работы там, где предусмотрено проектом, подрядчик должен выполнить сам, а там, где работы по колодцам должны выполнить собственники данных коммуникаций, то они должны свою работу синхронизировать с контрактами", - подчеркнул Костылевский в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС. Министр отметил, что намерен в ближайшее время обсудить с соответствующими муниципальными структурами пути кратчайшего решения проблемы.