Автоледи попала в больницу после жёсткого ДТП с троллейбусом в Новосибирске

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около семи утра 3 августа. На улице Титова у дома №1 31-летняя женщина выехала на автомобиле Nissan Murano на встречную полосу движения. Там она врезалась в троллейбус № 7. В этот момент в общественном транспорте находились пассажиры.