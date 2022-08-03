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Автоледи попала в больницу после жёсткого ДТП с троллейбусом в Новосибирске

3 августа 04:29
Фото: очевидцев, АСТ-54
Появились первые подробности аварии с кроссовером Nissan и троллейбуса №7 в Новосибирске. Водителя легковушки доставили в больницу, а информацию подтвердили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около семи утра 3 августа. На улице Титова у дома №1 31-летняя женщина выехала на автомобиле Nissan Murano на встречную полосу движения. Там она врезалась в троллейбус № 7. В этот момент в общественном транспорте находились пассажиры.

«В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, она доставлена в медицинское учреждение. Из пассажиров и персонала троллейбуса на данный момент за медицинской помощью никто не обращался»,

сообщают в ГИБДД.

Однако характер полученных травм у женщины – неизвестен. На месте аварии разбирался экипаж ДПС, а также была вызвана скорая помощь. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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