Кроссовер разбился в ДТП с троллейбусом в Новосибирске

В среду, 3 августа в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль Nissan. Машина врезалась в троллейбус с пассажирами, однако кто стал виновником аварии, пока неизвестно. О происходящем рассказали Atas.info очевидцы.