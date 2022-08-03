Кроссовер разбился в ДТП с троллейбусом в Новосибирске

По словам новосибирцев, ДТП случилось ранним утром на улице Титова. Легковым автомобилем управляла, по всей видимости, женщина, что подтверждают слова свидетелей.
«Столкновение жестокое было, троллейбус тоже смялся. Машину женщины эвакуировали»,
поделился с Atas.info мимо проезжающий автомобилист.
Кроме того, информацию подтвердили и в соцсетях. По версии подписчиков группы «АСТ-54», столкнулись авто Nissan Murano и троллейбус №7. На место прибыли бригада врачей. В ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.