atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кроссовер разбился в ДТП с троллейбусом в Новосибирске

3 августа 02:42
Фото: очевидцев, АСТ-54
В среду, 3 августа в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль Nissan. Машина врезалась в троллейбус с пассажирами, однако кто стал виновником аварии, пока неизвестно. О происходящем рассказали Atas.info очевидцы.

По словам новосибирцев, ДТП случилось ранним утром на улице Титова. Легковым автомобилем управляла, по всей видимости, женщина, что подтверждают слова свидетелей.

«Столкновение жестокое было, троллейбус тоже смялся. Машину женщины эвакуировали»,

поделился с Atas.info мимо проезжающий автомобилист.

Кроме того, информацию подтвердили и в соцсетях. По версии подписчиков группы «АСТ-54», столкнулись авто Nissan Murano и троллейбус №7. На место прибыли бригада врачей. В ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.

Материалы по теме
Ученица автошколы пострадала в ДТП с автобусом в НовосибирскеДорожные памятники погибших в ДТП снесут в Новосибирской областиLand Cruiser перевернулся в ДТП в центре Новосибирска – у второй машины оторвало бамп
#Новости#Транспорт#Последние новости#Авария#Новосибирск#Сегодня#ДТП
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52