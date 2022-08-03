Герои Донбасса, Крылья Сибири: как назовут скверы в Новосибирске

Жители города могли проголосовать за названия скверов и парков, а также предложить свои названия. Благодаря опросу, в Новосибирске появится «Сквер Героев Донбасса». За него проголосовали 116 человек, что составляет 43%.
Не менее звучное название обретет сквер на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе. Его назовут «Крылья Сибири».
Парк в пойме реки 1-я Ельцовка обрел название «Ельцовский».
Напомним, ранее мэрия опубликовала разработанный дизайн-проект на сайте «Зеленый Новосибирск». Речь идет о сквере «Радуга», расположенного в Ленинском районе. Его площадь – 1,3га. Он находится на пересечении улиц Новосибирской и Киевской.