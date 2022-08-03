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Герои Донбасса, Крылья Сибири: как назовут скверы в Новосибирске

3 августа 09:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирцы неделю выбирали наименования для восьми скверов в городе. Голосование проходило на Госуслугах, сегодня оно завершилось.

Жители города могли проголосовать за названия скверов и парков, а также предложить свои названия. Благодаря опросу, в Новосибирске появится «Сквер Героев Донбасса». За него проголосовали 116 человек, что составляет 43%.

Не менее звучное название обретет сквер на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе. Его назовут «Крылья Сибири».

Парк в пойме реки 1-я Ельцовка обрел название «Ельцовский».

Напомним, ранее мэрия опубликовала разработанный дизайн-проект на сайте «Зеленый Новосибирск». Речь идет о сквере «Радуга», расположенного в Ленинском районе. Его площадь – 1,3га. Он находится на пересечении улиц Новосибирской и Киевской.

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