Королевский шампиньон приняла за «космический» гриб жительница Новосибирска

«Пользы в них не больше, чем в других грибах. Единственное, что можно сказать – их можно спокойно есть диабетика из-за низкой калорийности. Они начинают плодоносить в августе, уже начинается их сбор во многих регионах. Ещё примечательно, что такие шампиньоны имеют ореховый запах, а вкус напоминает куриное мясо. При этом обычный шампиньон практически безвкусный», - пояснила Atas.info грибник Елена Палачева.