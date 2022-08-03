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Женщина бултыхнулась с моста в реку Новосибирска: ее спасителя схватила судорога

3 августа 05:29
Фото: МАСС
Ночью, 3 августа в Новосибирске женщина упала с Димитровского моста. На помощь ей спрыгнул молодой человек, у которого впоследствии ноги окутало судорогами. О происходящем рассказали в службе МАСС.

Как рассказали в службе, сибирячка 1988 года рождения упала в Обь. Ее бросился спасать парень 2001 года рождения.

«Обследуя акваторию реки Обь в районе аквапарка, спасатели обнаружили молодого человека, который находился на берегу у воды, у него от пребывания в воде свело судорогой ноги, и он не мог двигаться. Молодой человек был доставлен в автомобиль спасателей, где ему была оказана первая помощь»,

сообщили в МАСС.

После этого спасатели начали дальше осматривать окрестности и выяснили, что упавшую женщину уже вытащили из воды работники пожарного причала. Помощь медиков была оказана своевременно. Ее доставили в больницу.

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