Женщина бултыхнулась с моста в реку Новосибирска: ее спасителя схватила судорога

«Обследуя акваторию реки Обь в районе аквапарка, спасатели обнаружили молодого человека, который находился на берегу у воды, у него от пребывания в воде свело судорогой ноги, и он не мог двигаться. Молодой человек был доставлен в автомобиль спасателей, где ему была оказана первая помощь»,