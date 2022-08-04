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Панферов раскритиковал мэрию Новосибирска за отказ поставить мемориал военному

4 августа 05:34
Фото: Фото со страницы Андрея Панферова "ВКонтакте"
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров обрушился с критикой на мэрию после отказа установить мемориальную доску на здании школы погибшего военного Камиля Хабибназарова. Об этом он написал пост во «ВКонтакте».

Военнослужащий погиб в бою на Украине весной 2022 года. Он окончил школе №24, а руководители задумали установить мемориал в его честь на стене. Однако чиновники муниципалитета отказали им.

Панфёров заявил, что не понимает, как власти могли написать письмо с отказом матери, потерявшей сына. Также его заинтересовало, чем помешал бы мемориал на фасаде учебного учреждения

Напомним, на днях в ситуации решил разобраться мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он извинился перед матерью бойуа и заключил, что мемориал установят.

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