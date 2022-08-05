Общественник из Новосибирска требует извинений от депутата Каверзиной

Новосибирец 4 августа попросил депутата горсовета Дмитрия Асанцева рассмотреть на комиссии по этике высказывания в свой адрес Каверзиной. На её странице в соцсети появился пост о том, что якобы Недоступ, прячась под другим именем пишет на неё заявления в полицию.