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Пляжная погода с жарой до +29 придет в Новосибирск на выходные 6 и 7 августа

5 августа 04:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Летняя жара постепенно возвращается в Новосибирск в августе. Последний месяц лета порадует несколькими теплыми деньками, а столбик термометра покажет почти тридцатиградусную жару. Об этом свидетельствуют популярные погодные сервисы.

Так, температура начнет постепенно расти с сегодняшнего дня, 5 августа. Ожидается тепло до +24 градусов. День будет солнечный и без осадков.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 6 августа в городе температура воздуха прогреется до +27…+29 градусов. Осадков не ожидается. Ночь будет достаточно холодной, до +9…+11 градусов.

В воскресенье, 7 августа днем температура сохранится в пределах +26…+28 градусов. Ночью будет +13…+15 градусов. Осадки не прогнозируют. А вот сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что в этот день пройдет дождь.

Температура воды в Новосибирском водохранилище составляет +21,5 градус, а в реке Обь +20,6 тепла.

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#Новости#Экология
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