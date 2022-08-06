Проехал – плати: за езду по дамбе новосибирской ГЭС оштрафуют 36 тысяч водителей фур

Только за последние месяцы текущего года, было выявлено 35 936 нарушителей. Общий ущерб – 15 миллионов рублей, но со скидкой выйдет в разы меньше, передают «Родные берега». Добавим, что ремонт дамбы ГЭС оценивается в 100 млн рублей. За счет штрафов эту сумму можно собрать за пять лет.