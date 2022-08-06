atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проехал – плати: за езду по дамбе новосибирской ГЭС оштрафуют 36 тысяч водителей фур

6 августа 03:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
По дамбе и мосту новосибирской ГЭС запрещено ездить с 2021 года из-за проводимого там ремонта. Однако не все водители фур это знают и продолжают нарушать запрет. Теперь автомобилисты получают штрафы, всего их выписано на 15 миллионов рублей.

По словам депутата горсовета Антона Бурмистрова, нарушители платят штраф в размере 500 рублей, а со скидкой и вовсе выходит 250 рублей. Нарушения ПДД фиксируют камеры дорожного движения, но установили их только в этом году. Другими словами, водители нарушали запрет проезда весь прошлый год.

Только за последние месяцы текущего года, было выявлено 35 936 нарушителей. Общий ущерб – 15 миллионов рублей, но со скидкой выйдет в разы меньше, передают «Родные берега». Добавим, что ремонт дамбы ГЭС оценивается в 100 млн рублей. За счет штрафов эту сумму можно собрать за пять лет.

Материалы по теме
Экс-сенатор из Новосибирска Мананников дискредитировал ВС РФ - он поплатился штрафом800 тысяч штрафа за убийство лосихи и лосят заплатил экс-глава Убинского района КонюкS7 Airlines выплатит 30 тысяч рублей штрафа за задержку рейсов в Новосибирске
#Новости#Новосибирск#2022#Последние новости#Штрафы#Транспорт
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52