Разметка для парковки электросамокатов появилась в Новосибирске

Парковки для электросамокатов, выделенные разметкой, появились в Новосибирске на улицах Советской, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымской и Вокзальной магистрали. Компания Whoosh по согласованию с мэрией отмечает участки тротуаров площадью около четырех квадратных метров. Такой площадки хватит для парковки 5-6 самокатов, сообщили в пресс-службе компании.