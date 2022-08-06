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Торговля грибами приносит новосибирцам сотни тысяч рублей

6 августа 07:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Дневной доход опытного грибника в Новосибирской области может достигать 15 тысяч рублей. Но в этом году, жалуются заготовители дикоросов, грибы и ягода уродились не очень хорошо

До 15 тысяч рублей в день составляет дневной заработок пенсионерки из Новосибирска, которая собирает и продает грибы на уличной точке. Об этом рассказала ее дочь Ирина, которая помогает матери в сборе дикоросов. По словам женщины, лучше всего покупают грузди, вдвоем они собирают семь контейнеров за три часа.

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Ее слова изданию НГС подтвердил еще один заядлый грибник-пенсионер по имени Андрей. По словам собеседника издания, они с женой вдвоем зарабатывают на продаже собранных грибов и ягод около 400 тысяч рублей в месяц. Два года назад на эти деньги купили свежий автомобиль. Но чтобы сезонный бизнес шел хорошо, необходимо знать грибные места и иметь постоянных клиентов.

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За 1-литровое ведро лисичек сейчас просят 1000-1200 рублей, литр маринованных маслят стоит 800-900 рублей, поделился уровнем цен новосибирец Константин. В этом году погода не благоприятствует обильному росту грибов, кроме того, из-за общего роста цен грибники подняли расценки по сравнению с прошлым годом.

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