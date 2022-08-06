Торговля грибами приносит новосибирцам сотни тысяч рублей

Ее слова изданию НГС подтвердил еще один заядлый грибник-пенсионер по имени Андрей. По словам собеседника издания, они с женой вдвоем зарабатывают на продаже собранных грибов и ягод около 400 тысяч рублей в месяц. Два года назад на эти деньги купили свежий автомобиль. Но чтобы сезонный бизнес шел хорошо, необходимо знать грибные места и иметь постоянных клиентов.