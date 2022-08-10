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25-летнего военного, погибшего на Украине, похоронили в Новосибирской области

10 августа 12:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
О гибели родственники узнали лишь сейчас
В Новосибирской области состоялось прощание с погибшим на Украине военным. О его смерти родственники узнали лишь в августе.
Сюжет
Украина

Двадцатипятилетнего Даниила Диких похоронили в Карасуке сегодня, 10 августа. Он погиб на Донбассе в конце апреля, о чем сообщает Горсайт. Из близких у него остались мама и молодая супруга.

На церемонии прощания рядом с родными был сослуживец погибшего, который рассказал, что с Данилом они служили в одной части.

«Шли в бой, знали, что если нужно, то руку протянет и спину прикроет. Брал ответственность за нас, кто с ним выполнял приказ, доверял нам», - вспоминает товарищ погибшего бойца.

Напомним, в новосибирском Академгородке прошла церемония прощания с убитой мигрантом 17-летней девушкой. Туда пришло более 40 человек. Девушку догнал на улице бывший парень и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.

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