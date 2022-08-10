Напомним, в новосибирском Академгородке прошла церемония прощания с убитой мигрантом 17-летней девушкой. Туда пришло более 40 человек. Девушку догнал на улице бывший парень и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.