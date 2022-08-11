«Это лица старше 60 лет, страдающие сахарным диабетом I или II типа, люди с серьезными хроническими заболеваниями, люди с пересаженными органами, которые принимают соответствующие препараты, ну и те люди, которые до сих пор не вакцинировались и не болели».