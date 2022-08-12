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Новая жизнь театра Афанасьева: впервые в собственном здании

12 августа 07:39
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
Новые помещения для театра Афанасьева были реконструированы за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

Театральное «новоселье» стало возможным благодаря целенаправленной работе по решению этой задачи Правительством Новосибирской области и личному участию главы региона Андрея Травникова: мероприятия по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» были включены в национальный проект «Культура». Техническое открытие театра 12 августа приурочено к празднованию Дня строителя.

«Уже через несколько недель актёры и сотрудники театра станут полноправными хозяевами здания, но сегодня всё-таки хозяевами и главными действующими лицами здесь ещё являются строители. Огромное спасибо за такой подарок к вашему профессиональному празднику застройщику – РСУ-5! Уникальность этой строительной компании в том, что они не только строят, но и владеют высшим пилотажем строительного мастерства – способностью реконструировать и восстанавливать, делать лучше, чем было. Не просто восстановить первоначальный облик, но и насытить здание современным комфортом, оборудованием, материалами – таких организаций единицы, и РСУ-5, надёжный партнёр Новосибирской области – одна из них».

Глава региона поблагодарил за работу над обновлением театра коллег по Правительству Новосибирской области, мэрии Новосибирска. «Для театра Афанасьева выбрано очень правильное место и помещение в центре города – очень удобное в плане доступности. Хочется пожелать, чтобы в Новосибирской области подобных проектов было больше. Чтобы не только количеством строительных объектов, но и уникальным качеством мы радовали новосибирцев. Качественный финиш работ над театром Афанасьева даёт нам возможность и дальше участвовать в федеральных программах нацпроекта, поднимает имидж и авторитет региона при работе с федеральным центром. У нас будут новые масштабные проекты при поддержке федерального бюджета».

Во время технического открытия здания губернатор Новосибирской области оценил качество реконструкции, поблагодарил строителей – коллектив РСУ-5 – за традиционно высокий уровень проведённых работ со строгим соблюдением сроков.

Генеральный директор ЗАО Ремонтно-строительное управление №5 «Новосибирскгражданстрой» Михаил Голубев пояснил, что реконструированный «Пионер» «простоит ещё больше ста лет» и что это – подарок всей Новосибирской области к её 85-летию.

Строители очень аккуратно, даже бережно относились к историческим помещениям: восстанавливали разрушившиеся стены и перегородки, укрепляли фундамент, адаптировали проектную документацию, чтобы не изменился внешний облик здания. Были выполнены все современные требования безопасности.

Театр Афанасьева – второй театр региона, получивший средства на ремонт и реконструкцию за счёт нацпроекта. В 2019 году была отремонтирована кровля театра «Глобус».

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников непосредственно участвовал в решении задачи реконструкции помещений для театра Афанасьева – он неоднократно обсуждал этот вопрос с представителями федеральной власти.

Благодаря целенаправленной работе по решению этого вопроса областными властями и личному участию главы региона мероприятия по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» были включены в национальный проект «Культура». Сметная стоимость составляет 630 млн рублей.

Отметим, что за предыдущие десятилетия в Новосибирской области не отмечалось таких темпов и масштабов строительства, как сегодня: в регионе развёрнуто множество масштабных строек, глава региона Андрей Травников лично контролирует ход работ.

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