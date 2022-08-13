Вину водителя Audi Q7, задавившего 5-летнего мальчика, установить не удалось

В ходе рассмотрения громкого дела о гибели летом 2021 года 5-летнего мальчика на самокате под колесами Audi Q7 в новосибирском Академгородке суд согласился с результатами автотехнической экспертизы. В документе сказано, что водитель не имел физической возможности ни заметить мальчика, который на большой скорости выкатился на самокате прямо под колеса машины, ни успеть затормозить. При этом он предпринял все необходимые действия, чтобы пропустить всех пешеходов.