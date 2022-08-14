Трое человек в ночь с 12 на 13 августа ограбили кафе «Голод» в Центральном районе Новосибирска – у них хватило на это всего 20 секунд. Информацию предоставили в группе «АСТ-54» в ВК.

Преступники проникли в помещение заведения и вынесли оттуда кассовый аппарат с лежащими в нем 14 тысячами рублей. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа в 02:40 на улице Ольги-Жилиной, 56к1. Во время кражи в кафе сработала громкая сигнализация – их это не спугнуло, они все сделали быстро и убежали в неизвестном направлении. Представитель ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова отметила Atas.info, что на месте преступления работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности трех человек, чтобы в дальнейшем произвести их задержание. Материалы по теме Мужчина ограбил кассу на вокзале Новосибирск-Главный из мести Пасынок избил пожилого отчима кочергой и ограбил в Новосибирской области Бомж попытался ограбить кофейню для возвращения в тюрьму в Новосибирске