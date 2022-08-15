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Новосибирск получит дополнительные 150 млн рублей из областного бюджета на дороги

15 августа 08:03
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
На оперативном совещании в Правительстве региона Губернатор Андрей Травников подтвердил решение о выделении дополнительных средств Новосибирску.

Оно было принято после рассмотрения министерством финансов и налоговой политики, а также министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области соответствующей просьбы со стороны мэрии.

«Как докладывают оба министра, в связи с подтверждённой фактической экономией от действующих контрактов есть возможность дополнительно выделить городу 150 миллионов рублей», – отметил глава региона.

В то же время Андрей Травников заострил внимание на необходимости своевременного освоения средств и окончания работ до наступления холодов. Мэр Анатолий Локоть подтвердил такую возможность. Муниципалитету и руководителям министерств поручено начать работу уже на этой неделе, в частности, подтвердить доведение средств и согласовать пообъектовый перечень работ.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложил Губернатору, что допсредства Новосибирску будут доведены в течение текущей недели, соответствующие поручения коллегам по министерству финансов даны.

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#Новости##2#Экономика
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