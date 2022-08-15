atas.info
ГлавноеВсе новости
Водитель Toyota RAV4 скончался на заправке в Новосибирске

Водитель Toyota RAV4 скончался на заправке в Новосибирске

15 августа, 10:20
Фото: АСТ-54
Мужчина умер за рулем Toyota RAV4 на АЗС в Новосибирске 15 августа. Об этом рассказали очевидцы в паблике «АСТ-54» в соцсети.

По словам свидетелей, водитель воспользовался колонкой на заправке по улице Немировича-Данченко. А когда отъехал, потерял сознание.

Люди вызвали скорую. Фельдшеры бригады зафиксировали смерть мужчины.

«Скорая помощь ехала очень долго, поэтому его не смогли спасти. Хотя это очень странно, ведь больница находится совсем рядом», - рассказала Atas.info одна из очевидцев Анастасия.

Редакция выясняет обстоятельства трагедии. Точную причину гибели мужчины озвучат позже.

Обновлено: «Эту информацию подтверждаем. Сейчас устанавливаем все обстоятельства. Предварительно, причиной гибели мужчины мог быть сердечный приступ», - ответили Atas.info в дежурной части ГУ МЧС Новосибирской области.

Материалы по теме
Владелец новосибирского крематория Сергея Якушин скончался – у него была онкологияВ Новосибирске 6-месячная девочка скончалась после операции на губеЧетыре человека скончались от клещевого энцефалита в Новосибирской области
#Новости##2#Новосибирск#Автомобиль#Новосибирская область#Смерть#Алина Шефер#Происшествия
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21