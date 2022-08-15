Водитель Toyota RAV4 скончался на заправке в Новосибирске

По словам свидетелей, водитель воспользовался колонкой на заправке по улице Немировича-Данченко. А когда отъехал, потерял сознание.
Люди вызвали скорую. Фельдшеры бригады зафиксировали смерть мужчины.
«Скорая помощь ехала очень долго, поэтому его не смогли спасти. Хотя это очень странно, ведь больница находится совсем рядом», - рассказала Atas.info одна из очевидцев Анастасия.
Редакция выясняет обстоятельства трагедии. Точную причину гибели мужчины озвучат позже.
Обновлено: «Эту информацию подтверждаем. Сейчас устанавливаем все обстоятельства. Предварительно, причиной гибели мужчины мог быть сердечный приступ», - ответили Atas.info в дежурной части ГУ МЧС Новосибирской области.