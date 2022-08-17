Светлана К. уехала на Дальний Восток, но постоянно созванивалась с мужем. В последний раз он пожаловался на кашель и боль в сердце, а затем перестал брать трубку телефона. Соседи не смогли до него достучаться, но в квартиру помогли войти спасатели и участковый отдела полиции.
По словам женщины, мужчина лежал на полу на кухне, его усадили на стул, поговорили и уехали. Она считает странным тот факт, что никто не обратил внимание, что он даже не проводил незваных гостей.
Женщина вернулась из командировки и застала мужа мертвым на том самом стуле. Выяснилось, что у него случился сердечный приступ с осложнениями.