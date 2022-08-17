Светлана К. уехала на Дальний Восток, но постоянно созванивалась с мужем. В последний раз он пожаловался на кашель и боль в сердце, а затем перестал брать трубку телефона. Соседи не смогли до него достучаться, но в квартиру помогли войти спасатели и участковый отдела полиции.