Пьяный мужчина чуть не утонул при попытке доплыть до острова в Новосибирске

Стоит отметить, что недавно из воды в Новосибирской области доставили мужчину, который тоже начал тонуть при попытке доплыть до другого берега. Люди часто так погибают, потому что считают себя профессиональными пловцами, а в итоге силы покидают их в ненужный момент.