Пьяный мужчина чуть не утонул при попытке доплыть до острова в Новосибирске

Спасатели заметили тонущего мужчину, подплыли к нему на катере и привезли на берег, где уже отогрели и вызвали скорую помощь. Удивительный факт, что мужчина по своей инициативе пытался доплыть от моста Комсомольского до острова Кораблик.
Стоит отметить, что недавно из воды в Новосибирской области доставили мужчину, который тоже начал тонуть при попытке доплыть до другого берега. Люди часто так погибают, потому что считают себя профессиональными пловцами, а в итоге силы покидают их в ненужный момент.