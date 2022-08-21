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Пьяный мужчина чуть не утонул при попытке доплыть до острова в Новосибирске

Сегодня, 15:44
Фото: 1MI
В Новосибирске спасли тонущего мужчину в реке Обь в Новосибирске – он пытался доплыть до острова Кораблик. Информацию предоставили в службе МАСС.
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Утонул

Спасатели заметили тонущего мужчину, подплыли к нему на катере и привезли на берег, где уже отогрели и вызвали скорую помощь. Удивительный факт, что мужчина по своей инициативе пытался доплыть от моста Комсомольского до острова Кораблик.

Стоит отметить, что недавно из воды в Новосибирской области доставили мужчину, который тоже начал тонуть при попытке доплыть до другого берега. Люди часто так погибают, потому что считают себя профессиональными пловцами, а в итоге силы покидают их в ненужный момент.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Утонул#Водоем#Новосибирск#Река#Спасатели
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