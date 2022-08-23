Дело о резне в шиномонтажке Новосибирска передали в Следственный комитет

Напомним, что 30 июля 2022 года на улице Танкистов незнакомый мужчина попросил рабочего шиномонтажки разменять ему деньги. Тот ему отказал, а посетитель ушел, но вернулся через 10 минут с ножом – он нанес им больше десятка ударов ножом в тело, но целился он в сердце. В итоге преступника задержали спустя несколько часов, а работник смог добраться до больницы.