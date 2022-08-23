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Дело о резне в шиномонтажке Новосибирска передали в Следственный комитет

Сегодня, 21:00
Фото: 1MI
Следователи из отдела в Ленинском районе Новосибирска начали расследование уголовное дела о нанесении 12 ударов ножом рабочему шиномонтажки 42-летним уже сидевшим мужчиной.

Напомним, что 30 июля 2022 года на улице Танкистов незнакомый мужчина попросил рабочего шиномонтажки разменять ему деньги. Тот ему отказал, а посетитель ушел, но вернулся через 10 минут с ножом – он нанес им больше десятка ударов ножом в тело, но целился он в сердце. В итоге преступника задержали спустя несколько часов, а работник смог добраться до больницы.

В СУ СКР по Новосибирской области считают, что количество нанесенных ударов ножом свидетельствует о том, что у нападавшего был умысел убить сотрудника шиномонтажки, но не смог довести дело до конца.

Стоит отметить, что до этого подозреваемый был судим за кражу, ограбление и разбой.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Убийство#Преступник
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