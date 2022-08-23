Диабетики несколько дней не могут получить инсулин в Новосибирске

Пациенты эндокринного отделения поликлиники №21 в Кировском районе Новосибирска несколько дней не могут получить инсулин. При этом очередь за жизненно важным препаратом ежедневно растягивается до 20 человек, и почти все они уходят домой с пустыми руками.

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По словам новосибирцев-диабетиков, выдачу инсулина тормозит пожилая сотрудница, которая не может разобраться с компьютером. Из-за этого в больнице второй день возникает путаница с записями о приеме пациентов и назначении им лекарств. «У меня закончился инсулин на прошлой неделе, меня записали на выдачу в понедельник утром. Когда пришел к нужному часу выяснилось, что записей обо мне у них нет, хотя я всю ту неделю там бегал по врачам и помню, как мою фамилию заносили в компьютер. Даже есть лист от терапевта, где всё указано. И подобное произошло не только со мной. Просидев с 10 утра до часу дня убежал на работу, не дождавшись. На следующий день снова по записи пришел – аналогичная картина. Все те же лица в очереди, вчера им так и не выдали инсулин», - пожаловался Atas.info пациент поликлиники Дмитрий. Сегодня очередь за лекарством выросла уже до 20 человек. Со слов ожидающих, вчера инсулин получили лишь трое пациентов. А ведь ещё на прошлой неделе таких проблем не было. «Раньше инсулин выдавал молодой фельдшер, но он ушел на больничный. Ему на смену пригласили пожилую медсестру из областной больницы, но она не справляется с компьютером. Почему-то никто ей не может помочь, и мы из-за этого страдаем. Сегодня опять многим пришлось уходить из клиники без лекарства и записываться на среду – так можно и до пятницы бегать, а у меня лично сахар запредельный», - рассказала другая пациентка с диабетом. Напомним, ранее родители детей с диабетом из Новосибирска пожаловались главе СК РФ Бастрыкину о несвоевременной выдаче инсулина. Он взял эту ситуацию под свой контроль. Читайте также: Новосибирцы пожаловались главе СК РФ о невыдаче инсулина детям с диабетом Инсулин резко подорожал в новосибирских аптеках из-за ажиотажного спроса В Новосибирской области сформирован запас инсулина на 4 месяца вперед