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Впервые в мире хирурги восстановили артерию 2-летней девочке в Новосибирске

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI

Впервые в мире хирурги восстановили артерию 2-летней девочке в Новосибирске

Новосибирские врачи провели уникальную операцию на легочной артерии двухлетней девочки с врождённым пороком сердца. Об этом рассказали в центре Мешалкина.
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Врачи

Родители обратились к медикам, когда малышка начала поправляться и сильно уставать. При обследовании у неё обнаружили лёгочную артерию в неположенном месте и назначили срочную операцию.

«Легочная артерия была, но её трудно было заметить на компьютерной томографии. Это такая врожденная сосудистая аномалия. Артерия всего 3,5 мм, что значительно ниже нормы почти в два раза», - пояснил детский сердечно-сосудистый хирург Алексей Войтов.

Во время операции медики расширили баллоном культю открытого артериального протока, ввели контраст и заметили дефект. После установили туда стенд. Теперь ребенку предстоит наблюдаться и проходить манипуляции по коррекции аномалии. 

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#Алина Шефер#Медицина#Врачи#Дети#Новосибирск
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