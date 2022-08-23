Родители обратились к медикам, когда малышка начала поправляться и сильно уставать. При обследовании у неё обнаружили лёгочную артерию в неположенном месте и назначили срочную операцию.
«Легочная артерия была, но её трудно было заметить на компьютерной томографии. Это такая врожденная сосудистая аномалия. Артерия всего 3,5 мм, что значительно ниже нормы почти в два раза», - пояснил детский сердечно-сосудистый хирург Алексей Войтов.
Во время операции медики расширили баллоном культю открытого артериального протока, ввели контраст и заметили дефект. После установили туда стенд. Теперь ребенку предстоит наблюдаться и проходить манипуляции по коррекции аномалии.