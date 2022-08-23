Напомним, с 1 июля в Новосибирской области тарифы ЖКХ подняли по двум позициям на 11,15% вместо запланированных ранее 5,2%. Постановление №126 от 15.07.2022 подписал губернатор региона Андрей Травников. Согласно документу, власти Новосибирской области с 1 июля 2022 года изменили индекс размера платы за услуги ЖКХ. Рост тарифа произошел из-за перехода региона в новую ценовую зону. Главный рост пришелся на горячее водоснабжение и отопление. Таким образом, за холодную воду и водоотведение приходится платить на 5,2% больше, за горячую на 11,15%. Отопление подорожало на 11,15%, а электричество, газ, вывоз ТКО – на 5,2%.