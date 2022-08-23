Сибирячка получала квитанции на оплату горячей воды в то время, как из крана текла холодная. Она обратилась в суд с требованием взыскать с компании ЖКХ компенсацию за моральный вред.
Судебные приставы начали исполнительное производство по данному предприятию. Представители компании ЖКХ запросили отсрочку для исполнения требований на два года, но даже в эти сроки не успели.
Только после вынесенного предупреждения об уголовной ответственности, они купили женщине бойлер. Также не стали брать плату с клиентки за не предоставленную услугу и выплатили ей компенсацию 10 000 рублей.
Напомним, с 1 июля в Новосибирской области тарифы ЖКХ подняли по двум позициям на 11,15% вместо запланированных ранее 5,2%. Постановление №126 от 15.07.2022 подписал губернатор региона Андрей Травников. Согласно документу, власти Новосибирской области с 1 июля 2022 года изменили индекс размера платы за услуги ЖКХ. Рост тарифа произошел из-за перехода региона в новую ценовую зону. Главный рост пришелся на горячее водоснабжение и отопление. Таким образом, за холодную воду и водоотведение приходится платить на 5,2% больше, за горячую на 11,15%. Отопление подорожало на 11,15%, а электричество, газ, вывоз ТКО – на 5,2%.