Жителя Новосибирска оштрафовали в Казахстане за букву Z на автомобиле

Новосибирцу Руслану Зайнутдинову выписали штраф в размере 7600 тенге (около 1000 рублей) в Казахстане за знак «Z» на автомобиле. Он в этом уверен так, как другой причины для санкций не было.

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Госавтоинспекторы остановили мужчину в Петропавловске и первым делом спросили про букву Z на стекле машины. Они пояснили, что на него из-за символа пожаловался в полицию местный житель. В итоге водителю выписали штраф на 7600 тенге без указания причины. Обжаловать его он не стал, пишет «АиФ-Новосибирск». Напомним, ранее новосибирцы уже жаловались на то, что в Казахстане их обозвали «фашистами» и попросили покинуть страну. Эту ситуацию Atas.info объяснил политолог, директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» (Центр мысли) Кыргызстан Игорь Шестаков.