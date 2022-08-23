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Жителя Новосибирска оштрафовали в Казахстане за букву Z на автомобиле

Сегодня, 16:18
Фото: 1MI
Новосибирцу Руслану Зайнутдинову выписали штраф в размере 7600 тенге (около 1000 рублей) в Казахстане за знак «Z» на автомобиле. Он в этом уверен так, как другой причины для санкций не было.

Госавтоинспекторы остановили мужчину в Петропавловске и первым делом спросили про букву Z на стекле машины. Они пояснили, что на него из-за символа пожаловался в полицию местный житель. 

В итоге водителю выписали штраф на 7600 тенге без указания причины. Обжаловать его он не стал, пишет «АиФ-Новосибирск».

Напомним, ранее новосибирцы уже жаловались на то, что в Казахстане их обозвали «фашистами» и попросили покинуть страну. Эту ситуацию Atas.info объяснил политолог, директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» (Центр мысли) Кыргызстан Игорь Шестаков.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#2022#Полиция#Новосибирск#Автомобиль#Спецоперация
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