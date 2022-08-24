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Жители левого берега Новосибирска пожаловались на трупную вонь

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI
Жители Кировского района не могут открыть окна и вздохнуть свежим воздухом из-за того, что продолжительное время там пахнет горелой плотью. Информацию Atas.info предоставил один из жителей района.

«Пахнет не постоянно, как пишут это в социальных сетях. Я чувствовал такой запах лишь два раза – 19 и 24 августа, хотя часто нахожусь на свежем воздухе. Конечно, противное ощущение – даже дома оседает этот запах из-за открытых окон, а он по ощущениям напоминает жгучий и сладкий вкус, который остается во рту», - сказал житель улицы Виктора Шевелева, 20, Егор С. 

По данным сервиса оценки качества воздуха, уровень загрязнения в том месте составляет около 8 баллов. 

Сибкрай.ru выяснил, что один из местных жителей написал обращение в управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек по Новосибирской области – там ему ответили, что специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» взяли 64 пробы воздуха, но ни в одной из них не зафиксированы превышения показателей. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Экология
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