Жители левого берега Новосибирска пожаловались на трупную вонь

«Пахнет не постоянно, как пишут это в социальных сетях. Я чувствовал такой запах лишь два раза – 19 и 24 августа, хотя часто нахожусь на свежем воздухе. Конечно, противное ощущение – даже дома оседает этот запах из-за открытых окон, а он по ощущениям напоминает жгучий и сладкий вкус, который остается во рту», - сказал житель улицы Виктора Шевелева, 20, Егор С.