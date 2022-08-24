Жители левого берега Новосибирска пожаловались на трупную вонь

«Пахнет не постоянно, как пишут это в социальных сетях. Я чувствовал такой запах лишь два раза – 19 и 24 августа, хотя часто нахожусь на свежем воздухе. Конечно, противное ощущение – даже дома оседает этот запах из-за открытых окон, а он по ощущениям напоминает жгучий и сладкий вкус, который остается во рту», - сказал житель улицы Виктора Шевелева, 20, Егор С.
По данным сервиса оценки качества воздуха, уровень загрязнения в том месте составляет около 8 баллов.
Сибкрай.ru выяснил, что один из местных жителей написал обращение в управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек по Новосибирской области – там ему ответили, что специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» взяли 64 пробы воздуха, но ни в одной из них не зафиксированы превышения показателей.