Тротуар в отхожее место превратили строители ЖК "Берлин" в Новосибирске

На стройплощадке жилого комплекса "Берлин" в Заельцовском районе Новосибирска строители установили мобильные туалеты впритык к тротуару. Пешеходная дорожка соединяет дома на улице Кавалерийская с Красным проспектом, по ней ежедневно проходят сотни людей. Как говорят местные жители, воздух пропитан вонью, но рабочих на стройке это не смущает.
Связаться с компанией, которая указана в качестве застройщика, невозможно. Телефон, указанный как контактный на сайте организации, работает в режиме автоответчика, сообщает "МК в Новосибирске".
Ранее мы рассказывали о том, что строители ЖК "Берлин" перегородили дорожку для пешеходов. Люди были вынуждены обходить технику и строительный мусор прямо посреди проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобилей.