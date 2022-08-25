Тротуар в отхожее место превратили строители ЖК "Берлин" в Новосибирске

На стройплощадке жилого комплекса "Берлин" в Заельцовском районе Новосибирска строители установили мобильные туалеты впритык к тротуару. Пешеходная дорожка соединяет дома на улице Кавалерийская с Красным проспектом, по ней ежедневно проходят сотни людей. Как говорят местные жители, воздух пропитан вонью, но рабочих на стройке это не смущает.