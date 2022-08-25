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Тротуар в отхожее место превратили строители ЖК "Берлин" в Новосибирске

Сегодня, 18:11
Фото: 1MI
Строители расставили туалеты прямо на пути пешеходов, которые идут от улицы Кавалерийской до Красного проспекта. Люди вынуждены дышать вонью, которая сопровождает их на всем пути вдоль стройки

На стройплощадке жилого комплекса "Берлин" в Заельцовском районе Новосибирска строители установили мобильные туалеты впритык к тротуару. Пешеходная дорожка соединяет дома на улице Кавалерийская с Красным проспектом, по ней ежедневно проходят сотни людей. Как говорят местные жители, воздух пропитан вонью, но рабочих на стройке это не смущает. 

Связаться с компанией, которая указана в качестве застройщика, невозможно. Телефон, указанный как контактный на сайте организации, работает в режиме автоответчика, сообщает "МК в Новосибирске".  

Ранее мы рассказывали о том, что строители ЖК "Берлин" перегородили дорожку для пешеходов. Люди были вынуждены обходить технику и строительный мусор прямо посреди проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобилей.

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#Застройщик#Стройка#Скандал
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