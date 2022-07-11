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Posted 11 июля 2022, 05:07

Published 11 июля 2022, 05:07

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Застройщик ЖК «Берлин в Новосибирске выгнал пешеходов на дорогу, загородив проход

Застройщик ЖК «Берлин в Новосибирске выгнал пешеходов на дорогу, загородив проход

11 июля 2022, 05:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске местные жители вновь пожаловались на строителей, занимающиеся возведением ЖК «Берлин» в центре города.

По словам новосибирцев, рабочие ЖК перегородили дорожку для пешеходов. Теперь люди вынуждены обходить технику и строительный мусор прямо посреди проезжей части.

«Техника раскопала весь тротуар. Стоит огромный трактор, который перегородил почти всю полосу движения. Людям, мало того, что приходится идти по проезжей части Кавалерийской, так еще и выходить на встречную полосу», - передает «МК в Новосибирске».

Напомним, жильцы элитной новостройки на берегу Оби в Новосибирске пожаловались на затопленные квартиры и парковку. Ситуация ухудшилась весной этого года, когда с крыш начал таять снег - застройщик бездействует.

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#Общество#Новосибирск#Строительство
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