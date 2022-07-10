Застройщика элитного ЖК "Флотилия" арестовали в Новосибирске

Posted 10 июля 2022, 08:02
Published 10 июля 2022, 08:02
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест на срок до 27 августа бизнесмена Владимира Наумова, совладельца группы компаний "Дом-Строй". Его подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ)
Расследование в отношении Наумова связано с уголовным делом о хищениях бюджетных средств, фигурантов которого стал руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин. В частности, в материалах дела говорится о злоупотреблениях при аренде помещения в одном из зданий ЖК "Флотилия" по адресу улица Сибревкома, 9. Владельцем помещения является Владимир Наумов, а застройщиком "Флотилии" была структура из ГК "Дом-строй".