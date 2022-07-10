Застройщика элитного ЖК "Флотилия" арестовали в Новосибирске

Расследование в отношении Наумова связано с уголовным делом о хищениях бюджетных средств, фигурантов которого стал руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин. В частности, в материалах дела говорится о злоупотреблениях при аренде помещения в одном из зданий ЖК "Флотилия" по адресу улица Сибревкома, 9. Владельцем помещения является Владимир Наумов, а застройщиком "Флотилии" была структура из ГК "Дом-строй".