Троих браконьеров осудят за убийство 25 косуль в Новосибирской области

Перед судом по делу о незаконной охоте предстанут трое браконьеров. Двое из них, мужчины 30 и 35 лет, открыли сезон 17 января 2022 в Венгеровском районе области. Они убили из гладкоствольного ружья 12 калибра 10 особей сибирских косуль без лицензии. После вывезли туши на снегоходах в лесной колок, где разделали и спрятали.
Уже 30 января к сибирякам присоединился 28-летний товарищ. Вместе они отстрелили из ружья «МР-153» 15 косуль и таким же способом вывезли добычу в колок.
«Мужчин обвиняют в незаконной охоте с применением транспортного средства. На их имущество наложили арест, а самих отправили под домашний арест. Однако позже их выпустили под подписку о невыезде», - уточнила пресс-секретарь Следкома Новосибирской области Татьяна Дмитриева.
Сейчас следователи собрали все улики по делу. Материалы отправили в суд.