Троих браконьеров осудят за убийство 25 косуль в Новосибирской области

Перед судом по делу о незаконной охоте предстанут трое браконьеров. Двое из них, мужчины 30 и 35 лет, открыли сезон 17 января 2022 в Венгеровском районе области. Они убили из гладкоствольного ружья 12 калибра 10 особей сибирских косуль без лицензии. После вывезли туши на снегоходах в лесной колок, где разделали и спрятали.