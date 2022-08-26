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Троих браконьеров осудят за убийство 25 косуль в Новосибирской области

Сегодня, 18:22
Фото: 1MI
Друзья-охотники пойдут под суд за отстрел 25 сибирских косуль в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Перед судом по делу о незаконной охоте предстанут трое браконьеров. Двое из них, мужчины 30 и 35 лет, открыли сезон 17 января 2022 в Венгеровском районе области. Они убили из гладкоствольного ружья 12 калибра 10 особей сибирских косуль без лицензии. После вывезли туши на снегоходах в лесной колок, где разделали и спрятали.

Уже 30 января к сибирякам присоединился 28-летний товарищ. Вместе они отстрелили из ружья «МР-153» 15 косуль и таким же способом вывезли добычу в колок. 

«Мужчин обвиняют в незаконной охоте с применением транспортного средства. На их имущество наложили арест, а самих отправили под домашний арест. Однако позже их выпустили под подписку о невыезде», - уточнила пресс-секретарь Следкома Новосибирской области Татьяна Дмитриева.

Сейчас следователи собрали все улики по делу. Материалы отправили в суд. 

#Алина Шефер#Новосибирская область#Уголовное дело#Криминал#Новосибирск
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